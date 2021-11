Die Stutenseer Jugendlichen sind offenbar sehr an ihrer Stadt und an ihrer Umwelt interessiert. Zum fünften Mal hatte die Stadtverwaltung Jugendliche ab 13 Jahren zu einem Jugendforum eingeladen. Und gut 50 junge Leute sind gekommen.

Es ging um Teilhabe, Mitsprache, Einflussnahme und Mitentscheiden. Die Organisatoren des Abends waren der Arbeitskreis Jugendbeteiligung mit dem Leiter des Jugendzentrums Vlado Draca und Raphaela Gantner. Sie hat eine halbe Stelle als Kontaktperson zur Jugend.

Fünf Themenbereiche standen zur Wahl. Es ging um Freizeitangebote und Jugendkultur. Brauchen wir einen Skaterpark oder einen Pumptrack? Oder vielleicht einen Abenteuerspielplatz oder doch lieber Chillhüttenplätze?

Eine Umweltgruppe befasste sich mit Energie und Müll, Blumenwiesen und Umweltschutz. Verkehrsteilnehmer konnten sich im Verkehrsmanagement für den lokalen ÖPNV versuchen oder alternative Verkehrsmittel vorschlagen. Eine weitere Gruppe kümmerte sich um die Kommunikation zwischen Jugend und der Stadt.

Die Jugendlichen trugen sich in die entsprechenden Listen ein. Alle Stadtteile waren vertreten, Blankenloch – wenig überraschend – am meisten. Johannes Möldeke, ein Profi von der Universität Stuttgart aus dem Fach Bürgerbeteiligung, übernahm die Moderation, Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos) die Begrüßung.

Stadt Stutensee will Interesse der Jugendlichen an Politik stärken

„Ihr seid die Zukunft“, begann sie. Es sei wichtig, Demokratie zu lernen und an Entscheidungen zu partizipieren. Die Stadt wolle das Interesse, das die Jugendlichen schon durch ihre Anwesenheit zeigten, stärken und mit ihnen in Kontakt bleiben.

Drei Studentinnen stellten das Youth Lead the Change-Projekt aus Boston vor. Bei diesem dürfen Jugendliche über den städtischen Etat mitbestimmen. Ein QR-Code führte zu den ersten Schlüsselfragen: Was möchtest Du an Stutensee verändern? Was sind Deine Ideen? Digital beflügelt ging es an die Arbeit.

Eine Gruppe nahm sich das Wunschziel Skaterpark vor und setzte den Pumptrack dagegen. Könne man das nicht verbinden? Eher nicht, sagte ein Junge. Er würde es nebeneinander bauen, sonst geraten die Erdkrümelchen des Pumptrack in die Kugellager der Skater. Eine Gruppe älterer Jugendlicher widmete sich dem Thema Kommunikation. Die Stadt habe eine App gekauft, aber sie funktioniere nicht. Es liege am Datenschutz.

Gäbe es noch andere Wege, Jugendliche zu erreichen? Einen QR-Code auf die Straße an der Bushaltestelle sprühen? Oder Plakate aufhängen? Doch Jugendliche bevorzugen nach eigenen Worten ausschließlich elektronische Kanäle. „Es muss eine Idee sein, die es nicht so häufig gibt“, sagte ein Junge.

Stutenseer Jugendliche interessieren sich für Umwelt- und Klimaschutz

Die dritte Gruppe schaute sich die Umwelt an. Leiter Bernd Scholer war begeistert. Die Beiträge zeugten von großem Interesse, sagte er. Mobilität werde in allen Facetten betrachtet.

Vegane Ernährung, mehr Mülleimer aufstellen und Müll trennen schlugen die Jugendlichen vor. In allen Gruppen notierten die jungen Leute ihre Vorschläge auf Karten und prüften sie auf Machbarkeit. Die Vorschläge, die die meisten Machbarkeitspunkte erhielten, kommen in eine zweite Runde. Diese reichen die Jugendlichen dann bei der Stadtverwaltung ein. Die Jugendlichen sagten, sie würden es begrüßen, wenn Stutensee tatsächlich ein eigenes Budget dafür zur Verfügung stellen würde. Dann könnte sich der Vorschlag daran orientieren.