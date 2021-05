Jung-Gemeinderat aus Stutensee: „Wir müssen die Jugend ernst nehmen“

Die Beteiligung von Jugendlichen in der Kommunalpolitik ist zentral. Wir haben das Jugendforum, müssen die Stadt aber regelmäßig daran erinnern, es auch zu nutzen. Wegen der Pandemie ist das alles etwas eingeschlafen. Wir haben daher angeregt, es in digitaler Form anzubieten. Ein weiteres Beispiel ist der neue Abenteuerspielplatz in Spöck, der eine Viertelmillion Euro kosten soll. Da haben wir gesagt: Lasst uns doch die Jugend fragen, ob sie eine Abwandlung will – etwa einen kleineren Spielplatz und dafür noch einen Bolzplatz dazu.