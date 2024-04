Junge aus Staffort schreibt über seine unheilbare Krankheit

Alexandre Sax Gomes starb mit acht Jahren an einem Hirntumor. Sein Leben und Sterben beschrieb er in einem Tagebuch, das seine Mutter vollendet hat.

„Ich verschluckte eines Tages die Dunkelheit, als ich auf dem Spielplatz war. Im Sandkasten. Mama brachte mich nach Hause und wir fuhren ins Krankenhaus.“ So beginnt das Buch „Der Junge, der die Dunkelheit verschluckte“, geschrieben von Alexandre Sax Gomes und Lila Sax dos Santos Gomes aus Staffort. Alexandre litt an einem unheilbaren Hirntumor und ist am 11. Dezember 2022 im Alter von acht Jahren gestorben.

Seine Mutter nimmt seine Position ein und erzählt aus seiner Sicht in diesem Buch über sein Leben und Sterben. Darum ist es in der Ich-Form geschrieben. Sie schildert, wie gern Alex gelebt hat und wie traurig er war, als er nach und nach verstand, dass er nicht mehr gesund wird. Es sei ein Tagebuch, erklärt Lila. Aber es sei nicht als fortgesetzte Dokumentation zu verstehen. Alexandre habe es während seiner Krankheit begonnen und sie habe es nach seinem Tod fortgesetzt und vollendet. Es zeige punktuell Ausschnitte aus dem Jahr seiner Krankheit, Wendepunkte und Stationen in seinem Leben und dem der Familie.

Erinnerung an das Schöne

Da war der Anfang der Krankheit und der gemeinsame Urlaub. Als Alex nicht mehr gehen konnte, bekam er einen Rollstuhl. Das Tablet half ihm, als er nicht mehr schreiben konnte, und am Ende stand der Umzug ins Hospiz. „Dunkelheit“ sei das Synonym, mit dem die Familie und die Ärztinnen mit Alexandre über seinen Zustand gesprochen hätten. Denn über dieses bildliche Vehikel, angelehnt an Michael Endes Roman „Die unendliche Geschichte“, in der das „Nichts“ die Parallelwelt „Phantasien“ Stück für Stück verschlingt, sei es einfacher gewesen, mit dem Kind über seine Krankheit zu sprechen. Alexandre habe den Begriff übernommen.

„Ich sehe die Dunkelheit in meinem Kopf. Sie wächst. Am Anfang war sie nur hinter meinem Auge, aber jetzt spüre ich sie auch hinter dem Mund. Wenn ich den Mund ganz weit aufmache, findet sie bestimmt den Weg hinaus.“ Sätze, die in beeindruckender Weise Alexandres Auseinandersetzung mit seiner Krankheit darstellen. Es sei ihm wichtig gewesen, sagt seine Mutter, nicht gegen die Krankheit zu kämpfen, das wäre aussichtslos gewesen. Vielmehr erinnerte er sich gern an das, was Schönes war.

Alex realisierte zwar, dass er in Bälde sterben muss, aber er haderte nicht mit seinem Schicksal. Es stimmte ihn traurig, aber er akzeptierte es. Die Ärztinnen und die Familie sprachen offen mit ihm. Die Ergebnisse der magnetresonanztomografischen Untersuchungen zeigten ihm das Wachstum des Tumors. Im Dezember 2021, im März und im Mai. Alexandre sah das Fortschreiten der Krankheit und war tapfer: Er sei froh, dass er nicht die Krankheit habe, die traurig macht. Damit meinte er eine Depression. Der todkranke Junge bemühte sich eher darum, andere aufzuheitern, indem er in dieser Situation noch einen Witz erzählte.

Außerdem war es keine Frage für ihn, bis zuletzt zur Schule zu gehen. „Sinnlosigkeit“ gab es für ihn nicht. „Am 7. Dezember war er noch in der Schule, am 8. haben wir ihn ins Hospiz gebracht und am 11. ist er gestorben“, sagt Lila. Seine letzten Worte waren: „Mama, ich bin ein Grashüpfer.“

In der Arbeit an dem Buch sieht sie eine Möglichkeit, ihre Trauer zu verarbeiten, aber auch die Möglichkeit, Erlebtes weiterzugeben. Denn nichts ist für eine Mutter schlimmer als ihr Kind begraben zu müssen. Zurzeit sei die Welt voll von Katastrophen, sagt Lila. Sie möchte allen helfen, die ein derartiges Schicksal teilen. Sie sollen sehen, dass man lernen kann, zu akzeptieren, dass das Leben nicht immer das gibt, was man selbst möchte.

Das 48 Seiten starke Buch soll Erwachsenen wie Kindern einen sicheren Raum geben, über Emotionen zu sprechen. Es soll Kindern helfen, Empathie für Menschen zu entwickeln, die mit schweren Krankheiten oder anderen Herausforderungen konfrontiert sind. Auf diese Weise dient Alexandre als inspirierendes Vorbild für Kinder, die lernen können, dass es wichtig ist, auch in schwierigen Situationen positiv zu bleiben und nach vorn zu schauen.