Auf Diätpausen folgten Heißhungerattacken. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, begab die 19-Jährige sich in stationäre Therapie.

In der Klinik ist Übergewicht zweitrangig

Elena – ihr Name ist von der Redaktion geändert – hat Magersucht. Aber untergewichtig ist sie nicht. Die Stutenseerin hat atypische Anorexie. Das diagnostizieren Ärzte, wenn viele Symptome der typischen Anorexie entsprechen, Patienten jedoch im Normalgewicht sind. Seit Anfang dieses Jahres ist sie deshalb stationär in einer Klinik in Behandlung.

Sport wird zum Ausgleich für den Schokoriegel

Elenas Essstörung begann Anfang 2023, mit 19 Jahren. Nach dem bestandenen Abitur nutzte sie die gewonnene Freizeit, um sich im Fitnessstudio anzumelden. „Da habe ich es ein bisschen übertrieben“, sagt sie. Neu sei die Abneigung gegenüber ihrem Körper nicht gewesen. Der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio habe dieses Gefühl nur weiter in den Fokus ihres Bewusstseins gerückt. „Generell hatte ich schon immer ein Problem mit meinen Beinen“, sagt sie.

Sie begann, Kalorien zu zählen. Um mit wenig Kalorien auszukommen, aß sie tagsüber wenig und abends viel, „damit ich satt ins Bett gehen konnte“. Die Kaloriengrenze habe Elena an ihr Sportpensum angepasst. Sport sei keine freudvolle Freizeitaktivität mehr gewesen, sondern ein Mittel, um sich das Essen zu erlauben. „Ich mache jetzt Sport. Dann kann ich heute Abend einen Schokoriegel essen“, sei etwa ein typischer Gedanke gewesen.

Auf die Diätphasen folgten Heißhungerattacken. Wenn sie einmal mehr aß, als sie eigentlich wollte, schaltete ihr Gehirn um: „Ist ja eh egal.“ Dann aß sie weit über den Hunger hinaus. Darauf folgte wieder eine Diätphase. Ein Kreislauf.

Mit der Zeit hat Elena die Heißhungerattacken schon kommen sehen. Sie habe teilweise erahnen können, wann wieder eine kurz bevorstand. Doch da sei immer die Hoffnung gewesen. Die Hoffnung, dass der Körper diesmal nicht seine Energiezufuhr verlangt, keine Heißhungerattacke eintritt und sie endlich abnimmt.

Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, begab sie sich in stationäre Therapie. Dort muss sie essen, was man ihr auftischt. Zum Frühstück hat sie die Wahl zwischen zwei Brötchen oder einem Brötchen und einem Müsli. Das Mittagessen ist ein Drei-Gänge-Menü.

Als Vorspeise gibt es Suppe oder Salat. Nach einer Portion Hauptgang bekommt Elena Joghurt, Obst oder Pudding. Abends kommen drei Scheiben Brot auf den Teller. Dazu gehört jeweils eine festgelegte Menge Butter und Belag.

Alle Patienten in der Klinik essen das Gleiche. Auch, wenn sie mit Übergewicht kommen. In der Klinik sei das zweitrangig. Es gehe darum, die Psyche zu heilen, nicht die Kilos auf den rechten Platz zu rücken. Die Struktur in den Mahlzeiten hilft Elena. Ihre Gedanken kreisen nicht mehr kontinuierlich ums Essen. „Ich kann mich auf anderes konzentrieren“, sagt sie. Dazu gehört etwa das Studium, das sie parallel absolviert.

Elena besucht ein bis fünf Therapiesitzungen am Tag. In der Gruppentherapie sprechen die Patienten über Themen, die sie beschäftigen. Es gibt eine Körperbildgruppe, eine zur Entspannung und sportliche Aktivitäten. Letztere dürfen nur Patienten besuchen, die nicht untergewichtig sind, sagt sie.

Die Körperbildgruppe hilft ihr, mit ihrer Körperschemastörung umzugehen. Betroffene wie Elena haben einen verzerrten Blick auf ihre Figur. Sie empfinden ihre Körperteile als deformiert. Wenn Elena eine andere Figur sieht, fällt es ihr schwer, einzuordnen, ob ihr Körper dünner oder kräftiger gebaut ist als ihr Gegenüber. Ein Blick in den Spiegel sagt ihr nur: Ich bin dick. Objektiv betrachtet hat sie Normalgewicht.

Schwaches Selbstwertgefühl begleitet sie seit der Pubertät

Einmal in der Woche hat sie zudem Einzeltherapie. Das sind für sie die intensivsten Stunden, wie Elena sagt. Dann bekommt sie etwa Tipps für ein stärkeres Selbstwertgefühl. Ihr schwaches Selbstwertgefühl begleite sie seit der Pubertät. Mit den Jahren sei es immer ausgeprägter geworden. Elena projiziert ihren Selbstwert auf ihre Figur: „Wenn du dich so im Spiegel anschaust und denkst: iiih.“

Wie stark das ausgeprägt ist, hängt von den Umständen ab. War sie mit ihrem Essverhalten zufrieden, war auch der Blick in den Spiegel in Ordnung, erzählt Elena. Folgte auf Hungerphasen wieder einmal eine Heißhungerattacke, dachte sie bei ihrem Spiegelbild: „Das geht gar nicht.“ Auch die Anzeige auf der Waage beeinflusst ihr Eigenbild.

In ein paar Wochen darf sie wieder nach Hause gehen. Noch fühlt sie sich nicht stark genug. Doch sie ist optimistisch, dass sie bei ihrer Entlassung bereit sein wird, die Herausforderung anzunehmen. Ihr Ziel ist es, die Portionsgrößen aus der Klinik in ihren Studienalltag zu integrieren.