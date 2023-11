Unbekannte brechen in ein Haus in Stutensee ein und klauen Wertsachen

Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Blankenloch eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in Blankenloch in der Weißenburger Straße eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei gelangte die Täterschaft gewaltsam über ein Kellerfenster in das Haus. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Wertsachen. Sie entwendeten Bargeld und weitere Wertgegenstände. Anschließend entkamen die Diebe. Der Diebstahl- sowie Sachschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.