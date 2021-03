Große Kampfsportturniere sind in der Pandemie und erst recht im Lockdown undenkbar. Dagmar Schulmeister, Budo-Expertin und Trägerin des neunten Dans (roter Gürtel), machen die Ausfälle von Training und Wettkämpfen zu schaffen

.So sah die Leiterin der Budo-Abteilung des TV Friedrichstal, die auch Vorsitzende der Karlsruher Budo- und Kampfsportvereinigung (BKV) ist, in Online-Angeboten zumindest eine Notlösung, um ihren Sport in der Krise nicht ganz untergehen zu lassen.

Zum Saisonstart hatten auch Friedrichstaler und Bad Rotenfelser Budokas mit ihrer Trainerin Schulmeister an einem internationalen Online-Turnier teilgenommen. Nun stellte sie mit ihrem BKV ein eigenes Turnier auf die Beine. Bei 98 Teilnehmern aus ganz Deutschland lag der Friedrichstaler Anteil bei 20 Prozent.

60 Prozent der Budokas waren Kinder und Jugendliche. Auf dem Programm standen Judo, Karate, Selbstverteidigung und Bruchtests (Zerschlagen von massiven Gegenständen).

„Im ersten Schritt schickte ich den Teilnehmern Aufgaben und Anleitungen nach Hause“, berichtet Schulmeister. Dabei lieferte sie auch Hinweise, wie man sich aus mit Textilien gefüllten einteiligen Schlaf- oder Judoanzügen eine Partnerpuppe bastelt. Das hatte sich bereits 2020 nach dem Lockdown im Training mit noch viel aufwendigeren Puppen bewährt.

Jetzt stellten sich Eltern oder Geschwister als Partner zur Verfügung, als es darum ging, die Aufgaben zu Hause zu erfüllen und das Ganze auf Video festzuhalten.

Falltechniken gehen auch ohne Matten

„Aufgaben waren beispielsweise, Haltergriffe und andere Techniken vorzuführen oder Angriffe mit Selbstverteidigung abzuwehren“, erklärt Schulmeister. Auch Falltechniken seien selbst ohne Matten daheim möglich. Für Karate oder Kata-Demonstrationen brauche man gar keinen Partner. Katas sind in Bewegungsabläufen kombinierte Techniken.

Die Filme schickten die Teilnehmer dann über WhatsApp ein. Eine Jury begutachtete sie und bewertete die Leistungen. Auch Siegerehrungen sollten bei diesem Turnier nicht fehlen. Zumindest dabei war unter Einhaltung der Corona-Vorgaben einzeln auch Präsenz möglich.

Ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder anders arbeiten können. Dagmar Schulmeister, Judo-Trainerin

Dagmar Schulmeister freut sich darüber, wie gut alles funktionierte und wie engagiert die Recken bei der Sache waren. Allerdings liegt ihr nicht sehr daran, in eine weitere Online-Turnierrunde zu gehen. „Denn ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder anders arbeiten können.“

Friedrichstals Co-Trainer Peter Klettenheimer leitet mit Schulmeister das Kindertraining. Er misst dem Turnier noch eine weitere wichtige Bedeutung zu: „Kids kann es dazu motivieren, zu Hause zu trainieren. Das bietet auch einen guten Ausgleich zum Homeschooling“, sagt der Träger des sechsten Dans im Judo.

Außerdem werde durch das Turnier mit Wertungen und Gewinnern der sportliche Ehrgeiz angeregt. Wie Dagmar Schulmeister mitteilt, belegten die Friedrichstaler in unterschiedlichen Kategorien insgesamt 19 erste Plätze. Darunter befanden sich auch Peter Klettenheimer und sie. Je elfmal errangen die Budokas des TV zweite und dritte Plätze.