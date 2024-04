Keiner und keine will sich in Stutensee den Hut aufsetzen

Die Junge Liste Stutensee (JLS), eine Gruppierung mit langer Tradition, hat für die Kommunalwahl am 9. Juni keine eigene Kandidatenliste zusammengestellt. Der Grund: Es fand sich keine echte Bereitschaft unter den in Frage kommenden jungen Leuten, die sich hätten aufstellen lassen, berichten Tobias Walter und Marius Biebsch.

Die beiden jungen Männer sind aktuell für die JLS im Gemeinderat Stutensee vertreten. „Wir wollten beide nur eine Legislaturperiode für die JLS machen“, erklären die jungen Ratsmitglieder. Das sei vorher schon so üblich gewesen.

Mehrere Vertreter der Jungen Liste sind später in Parteien eingetreten

Andere JLS-Vertreter seien nach einer Amtszeit in andere Parteien oder Gruppen eingetreten: Axel Fischer, Daniel Caspary, Ansgar Mayr (alle CDU), Nicole LaCroix (erst Freie Wähler, dann ebenfalls CDU).

Es habe schon mal so eine Phase gegeben, dass die JLS keine Kandidaten fand, sagen die beiden. Aktuell sei es aber schon verwunderlich, dass sich niemand finde, obwohl ab 16 Jahren Wählbarkeit bestehe.

„Wir haben etliche potenzielle Bewerber angesprochen, die 2019 auf der Liste waren, auch schon während der laufenden Wahlperiode“, sagt Biebsch. „Ohne Erfolg“, fügt Walter hinzu. „Die Junge Liste lebt vom Wechsel“, meint er.

„Wir haben zwar grundsätzliche Bereitschaft gespürt, es war aber niemand wirklich bereit, die Verantwortung zu übernehmen“, sagen beide. „Einer muss nun mal den Hut aufhaben“, meint Walter. Beide hätten das Projekt JLS gerne weitergegeben.

Die Junge Liste fordert einen Jugendgemeinderat für Stutensee

Biebsch und Walter sind sich in der Beurteilung ebenfalls einig: Es liege nicht an der Bereitschaft der Jugendlichen, sondern an den organisatorischen Belangen im Hintergrund. Zum Beispiel beim Thema Jugendgemeinderat, das „stiefmütterlich“ behandelt werde. „Wir sind deshalb umso mehr überzeugt, dass wir in Stutensee ein solches Gremium brauchen.“

Dennoch sei bei ihren Themen einiges erreicht worden. Es habe durchaus Bewegung gegeben bei der Jugendbeteiligung. Mit der Umsetzung seien sie nicht wirklich zufrieden gewesen.

Mehr zum Thema Jüngste Kandidatin ist 17 Jahre alt Männer dominieren auf den Kandidatenlisten für Stutensee

Andererseits sehen sie Fortschritte beim ÖPNV, für den sie sich eingesetzt hatten: „My Shuttle“ sei vorangekommen. Themen, die Jugendliche betreffen, sehen die beiden vor allem bei den Schulen. Der bauliche Zustand des Schulzentrums sei mangelhaft. Aber es passiere nichts.

„Junge“ Anliegen wollen Biebsch und Walter gerne in der kommenden Wahlperiode weiterführen. An Ideen mangele es ihnen nicht. „Wir nehmen Themen aus der JLS mit, wenn wir gewählt werden“, erklärt Marius Biebsch. „ÖPNV, Schulen, Jugendbeteiligung, Jugendgemeinderat sind nach wie vor spannende Fragen“, meint Walter.

Die beiden amtierenden Gemeinderäte kandidieren für die CDU

Beide wollen sich gerne weiter engagieren: „Im Gemeinderat sieht man gut, wofür man sich einsetzt“, sagt Biebsch. „Kommunalpolitik macht mehr Arbeit, als man vermutet. Es macht Freude, wenn man etwas bewirken kann“, so Walter. Beide treten zur Wahl am 9. Juni an, beide für die CDU, und beide sind auf aussichtsreichen Plätzen nominiert.

Die Junge Liste Stutensee wurde vor gut 30 Jahren gegründet. Gründungsmitglieder waren Nicole LaCroix, Ansgar Mayr, Daniel Caspary und Axel Fischer.

„Ich habe damals den Vorsitz übernommen. Wir hatten die Liste bewusst für alle Jugendlichen mit unterschiedlichen Parteibüchern offengehalten“, berichtet Nicole LaCroix. Fischer und sie haben den Sprung in den Gemeinderat geschafft.

„Wir haben als junge Wilde viel Gegenwind bekommen und waren deshalb bei jedem Tagesordnungspunkt top vorbereitet, um uns Respekt zu verschaffen, was uns mit der Zeit auch gelungen ist“, sagt LaCroix.

Faszinierend war für mich als junger Mensch die Gestaltungsmöglichkeit auf kommunaler Ebene. Nicole LaCroix

Gründungsmitglied

Als Fischer in den Bundestag gewählt wurde, rückte Mayr nach. „Faszinierend war für mich als junger Mensch die Gestaltungsmöglichkeit auf kommunaler Ebene. Man hat die Ergebnisse seiner Beschlüsse direkt zu sehen bekommen“, sagt LaCroix, die nach 30 Jahren nicht mehr antritt.

Die Inhalte der Sitzungen seien immer konkret gewesen, mit direkten Auswirkungen. OB Klaus Demal (Freie Wähler) habe gute Ideen aufgegriffen, egal, von wem oder von welcher Fraktion sie kamen. Die Junge Liste habe sich bei ihm auf Augenhöhe gefühlt, auch wenn sie sich zu vielem kritisch geäußert habe.

„In jungen Jahren waren wir weniger kompromissbereit und wollten oft mit dem Kopf durch die Wand“, erinnert sich LaCroix. Positiv sei der Zuspruch der Bevölkerung gewesen, der sich in zwei Mandaten gezeigt habe, obwohl junge Mandatsträger zu der Zeit nicht gerade üblich gewesen seien.