Die Freude stand allen Festgästen ins Gesicht geschrieben. Nach gerade einmal eineinhalb Jahren Bauzeit wurde gestern der Neubau des Heinrich-Wetzlar-Hauses innerhalb der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee eröffnet. „Nicht nur der Zeitrahmen wurde eingehalten, auch der Kostenrahmen. Das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit“, sagte der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel in seiner Begrüßung.

Rund 6,7 Millionen Euro kostete das Investment für das Haus, das jugendlichen Straftätern die Möglichkeit bietet, anstelle von U-Haft bis zur Hauptverhandlung pädagogisch und psychologisch betreut zu werden. Schnaudigel zollte den Mitarbeitenden der Einrichtung seinen Respekt. „Sie leisten eine tolle Arbeit auf die sie stolz sein können.“

Die engmaschige persönliche Betreuung biete eine gute Basis für ein künftiges straffreies Leben. Die Auslastung des Hauses mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren betrage 95 Prozent. „Sehr schön zudem, dass die Einrichtung in Stutensee fest verwurzelt ist“, so der Landrat, der sich auch über die digitale Anteilnahme der Ur-Enkelin des 1919 von Heinrich-Wetzlar gegründeten Hauses freute. Zudem dankte Schnaudigel allen, die zur Fertigstellung beigetragen haben.

Landrat und Landesregierung sind bei Eröffnung des Heinrich-Wetzlar-Hauses dabei

Die Grüße der Landesregierung überbrachte deren Justizministerin Marion Gentges (CDU). Sie ließ Zahlen sprechen, die das das erfolgreiche Konzept untermauern sollen. So machten 2021 sieben von zehn einen Hauptschulabschluss. Von 18 Jugendlichen kamen 2021 nach der Entlassung lediglich zwei wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

„Das Konzept, Sozialkompetenz zu vermitteln und dies mit einem klaren Regelwerk zu verbinden, gibt den Jugendlichen Stabilität“, sagte Gentges. Gerade jungen Menschen, deren persönliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen sei, könnte so eine Perspektive geboten und eine „kriminelle Karriere“ gestoppt werden. Die einzige Einrichtung seiner Art im Land sei gerade auch aufgrund des hohen Engagements seiner Mitarbeiter ein Erfolgsmodell.

Stutensees Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos) lobte wie ihre Mit-Redner die passgenaue Planung in Zeiten in denen Fachkräfte fehlen, Baustoffpreise explodieren und Lieferketten sich pulverisieren. „Dieser Neubau ist ein Meilenstein für die Jugendeinrichtung im Schloss Stutensee“, so die Rathauschefin. Sie zeigte sich berührt vom Podcast der Jugendlichen bei dem sie aus ihrem Leben berichten.

Gebäude in Stutensee hat eine Photovoltaik-Anlage

Das medienpädagogische Projekt nennt sich „vom Gangster zum Bürger“. Bei der Feier brachten sich auch die Jugendlichen ein – sei es durch eine Rap-Einlage oder durch Breakdance kombiniert mit Luftakrobatik. Naturgemäß angetan davon, dass man „in time“ fertig wurde, war Architekt Roger Strauß. „Ich hoffe, dass wir nun ein Gebäude haben, das nicht schwarz-weiß ist, sondern bunt und viele Gedanken und Möglichkeiten zulässt.“ Alle Beteiligten seien mit Herzblut dabei gewesen.

Klimatechnisch sei das Haus mit Photovoltaik und dem Anschluss an das Nahwärmenetz auf dem neuesten Stand. Dankesworte für die beteiligten Büros, die Mitarbeiter und dem Ministerium für die finanzielle Unterstützung gab es ferner von Jens Brandt, Geschäftsführer der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee.

Zuweilen seien die Nerven blank gelegen und manche Nacht gestaltete sich relativ kurz. Aber da alle enorm engagiert waren, sei das „Mammutprojekt“ erfolgreich gestemmt worden. „Dieses neue Haus ist ein sichtbares Signal für Zukunft, Zuversicht und Hoffnung“, sagte er.

Die Erfolgsquote von über 80 Prozent mit einer positiven Sozialprognose spreche für das pädagogische Konzept. Anschließend gab es einen Rundgang im Neubau – im EG befinden sich Therapie-, Besprechung- und Unterrichtsräume, im OG Schlaf-, Freizeit- und Essensräume.