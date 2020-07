Narren ziehen durch Eggenstein

Ein bunter Lindwurm hat sich am Fastnachtsdienstag wieder durch Eggenstein gezogen. Dass der Umzug in diesem Jahr mit weniger lauter Musik und weniger Randale über die Bühne gehen sollte, haben auch die Gruppen thematisiert. Dennoch hatte sie Polizei mit aufmüpfigen Jugendlichen zu kämpfen.

Von Natalie Nees

„Willsch en Umzug ohne Gschroi, dann musch hin nach Eggstoi“, lautet die Devise der ideengegebenden Motorradfreunde Leopoldshafen (MFL). Mit Bezug auf die 99-Dezibel-Begrenzung der Musiknummern lautet das offizielle Motto am umwerfend ausgestatten MFL-Wagen „Mit Klassik statt Bumm Bumm ziehen wir in Eggstoi rum“.

"Gaischda" und Hexen

Absolute Hingucker sind bei der 50. Straßenfasenacht in Eggenstein die zum Teil aufwändig ausgestatteten Wagen der Ortsvereine. Dazu kommen jede Menge Fußgruppen, „Gaischda“ und Hexen, „Eggstoiner Affe“ und „Narrekrabbe“ der örtlichen Kicker.

80 Polizeibeamte sorgen für Sicherheit

Knapp 1.000 Aktive schlängeln sich durch den abgesperrten Ortskern, und an 19 Zugangsstellen sind 43 Helfer am Ort und kontrollieren unter anderem, ob das Glasflaschenverbot eingehalten wird. 20 Security-Leute und rund 80 Polizeibeamte sorgen für Sicherheit. Alle Verantwortlichen wollen Randale und Tumult vermeiden.

Der Nachwuchs steht in den Startlöchern

Ein vielbeklatschter Hingucker ist zweifelsohne der Planwagen, der dem Zug mit Marschall Mario Schönleber vorsteht. Buchstäblich auf närrischen Wellen schaukeln prominente Zugpersönlichkeiten wie die Urgesteine Dieter Müllich, Werner Teuscher und Udo Ziser vorbei. Familiensache ist zudem die Traktorbesetzung: Der Schönleber-Nachwuchs Thilo und Verena mit Paula und Emil zeigt beeindruckend, dass der „Faschingsumzug Eggenstein“ schon weitere gefestigte Generationen vorzuweisen hat und man sich um die Zukunft nicht zu sorgen braucht. Der Umzug am Fastnachtsdienstag ist ein Spektakel der Extraklasse, befinden die überaus attraktiven Damen der Turngemeinde Eggenstein (TGE).

Die einheimischen Handballerinnen haben in den vergangenen Jahrzehnten schon einige Spitzenideen umgesetzt: Unter anderem waren sie zur Hallenbaderöffnung wendige Delfine, später appetitliche Torten, bestens gestimmte Klaviere und als Höhepunkt menschliche Heißluftballons. In diesem Jahr sind sie ganz aufwendig als schicke Bargläser verkleidet und frönen dem stimmungsmachenden Slogan „125 Jahre mein Verein, mit Cocktails stimmen wir uns ein“.

Der "Baumsäger" bekommt sein Fett weg

„Ritsch, ratsch, rutsch – 24 Bääm und 15.000 Euro futsch“, beklagen die zehn Aktiven des örtlichen Gesangvereins „Frohsinn“ mit ihrem topaktuellen Thema. Sie beleuchten in ihrer Nummer den feigen Baumsäger, der Straßenbäume angesägt hat. Schön deshalb, dass es in dieser Sache mal etwas zum Grinsen gibt angesichts der Überwachungskameras, Polizeidarsteller und nicht zuletzt den menschlichen Baumgesellen.

„Klein - fein - friedlich“, will der närrische Traditionszug in Eggenstein daherkommen. Niemand vermisst die großen Krawallmacher-Wagen mit ohrenbetäubendem überdimensionierten Gewummere aus mannshohen Boxen. „Mit weniger Tumult haben wir auch die Anwohner an der Strecke wieder im Boot“, weiß Zugmarschall Mario Schönleber.