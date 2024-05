Lagerschuppen in Stutensee-Spöck komplett ausgebrannt

Ein Raub der Flammen ist in Spöck ein Lagerschuppen geworden. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

Am frühen Freitagmorgen hat gegen 3 Uhr in Stutensee-Spöck ein Lagerschuppen gebrannt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat das Gebäude in der Beethovenstraße beim Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh gebrannt. Eine starke Rauchentwicklung zog in den Nachthimmel. Zahlreiche Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Brand in Spöck: Polizei hat bisher keine Hinweise auf Brandstiftung

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und es bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf die umliegenden Gebäude übergriff.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen, bisher gibt es aber keine Hinweise auf Brandstiftung, so ein Sprecher. Die Schadenssumme beträgt etwa 50.000 Euro