Gefährliches Gasleck an Tankstelle in Weingarten: Ursache steht fest

Gegen acht Uhr am Mittwoch bemerkte ein Tanklastwagenfahrer, der den unterirdischen Gastank bei der Tankstelle an der Bundesstraße nahe der südlichen Ortseinfahrt in Weingarten befüllen wollte, eine Vereisung an den Armaturen. Er wertete das als Hinweis auf ein Leck und alarmierte die Feuerwehr.