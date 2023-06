Leicht verletzt: Eine Autofahrerin stößt mit einer Rollerfahrerin in Stutensee zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Rollerfahrerin ist es am Mittwochnachmittag bei Stutensee-Blankenloch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 40-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße 559 von Weingarten in Richtung Blankenloch.

Kurz vor Blankenloch hielt die 40-Jährige am rechten Fahrbahnrand an, um anschließend zu wenden. Bei dem Manöver übersah sie die Rollerfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. In der Folge kollidierte das Auto der 40-Jährigen mit der Rollerfahrerin. Dabei stürzte die Rollerfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht.

Für weitere Behandlungen wurde die Rollerfahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.