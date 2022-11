Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer in Stutensee und touchiert ihn

Zu einem Zusammenstoß ist es am Donnerstag zwischen einem Lkw und einem Radfahrer gekommen. Letzterer verletzte sich dabei leicht.

Ein Lkw ist am Donnerstagmittag mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Radfahrer direkt neben dem Lkw in die gleiche Richtung und wurde von diesem übersehen sowie touchiert.

Ein 59-Jähriger war gegen 11.25 Uhr mit seinem Gespann in der Carl-Peter-Straße in Richtung der Ortsmitte von Staffort unterwegs. Dabei übersah er den neben ihm radelnden, 46-jähriger Mann und touchierte ihn in der Folge.

Durch den Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.