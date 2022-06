Schienenersatzverkehr eingerichtet

Loch im Asphalt: Stadtbahn-Verkehr in Stutensee lahmgelegt

Das kam unerwartet: Ein Loch in der Erde legt derzeit den S-Bahnverkehr in Stutensee lahm. Die Forschung nach der genauen Ursache dauert noch an. Bis Donnerstag wird die Reparatur wohl andauern.