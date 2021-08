Mehrere Wohnungseinbrüche in Stutensee-Friedrichstal

Vier Wohnungseinbrüche haben sich am vergangenen Wochenende in Stutensee-Friedrichstal ereignet, bei denen vor allem Schmuck und Bargeld entwendet wurde.

Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in bislang vier bekanntgewordenen Fällen in Einfamilienhäuser in Stutensee-Friedrichstal eingedrungen. Betroffen war insbesondere die Berliner Allee mit drei Reihenhäusern sowie die Schillerstraße.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam Fenster oder Terrassentüren und suchten in den Häusern nach Wertgegenständen. In einem Fall verschafften sich die Einbrecher über die Kellertür Zutritt. Insbesondere erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.