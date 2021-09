Vorbereitungen laufen

Weitsicht walten lassen: Was bei der möglichen Aufnahme von Flüchtlingen wichtig ist

In Afghanistan ist nicht mehr, wie es war. Strömen jetzt erneut Hunderttausende Flüchtlinge in den Westen? Und was bedeutet das für die Gemeinden als letzte Aufnahmestelle? Was jetzt wichtig ist.