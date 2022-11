Streichsbiers Taktiktafel

DFB-Trainer Guido Streichsbier zur WM: Spanien ist einer der Favoriten

Der Blankenlocher Guido Streichsbier ist seit 2014 als DFB-Cheftrainer in den Teams der U18 bis zur U20 im Einsatz. In den BNN schreibt er seine Gedanken und Einschätzungen zur WM in einer Kolumne.