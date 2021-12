Was die neue Ortsvorsteherin von Stutensee-Staffort vor hat

Seit 2004 gehört sie dem Ortschaftsrat an und folgte jetzt auf den verstorbenen Ludwig-Wilhelm Heidt. Melitta Bernauer stellt ihre Pläne für Stutensee-Staffort vor.

Melitta Bernauer (Freie Wähler) ist die neue Ortsvorsteherin von Staffort. Sie gehört seit 2004 dem Ortschaftsrat an und folgt auf den im September verstorbenen Ludwig-Wilhelm Heidt. Im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten umreißt die 59-Jährige ihre Vorhaben mit „das Erreichte bewahren und neue Impulse anstoßen“, bevor sie in konkrete Details geht.

Ihr Vorgänger habe sehr viele Themenfelder sehr gut bestellt, sagt sie. Ein Beispiel ist der Nettomarkt. Für dessen Ansiedlung habe Heidt jahrelang gekämpft und dicke Bretter bohren müssen. Weiteres Beispiel: die Erhaltung und Pflege der Fließgewässer.

Auch hier habe es zäher Verhandlungen bedurft, denn seit es in Stutensee die Stelle eines Gewässerbeauftragten nicht mehr gebe, liege jetzt alles in der Hand des Regierungspräsidiums. Aber die Starkregenereignisse dieses Jahres hätten die Notwendigkeit der Pflege gezeigt.

Ende April 2022 soll wieder das Maibaumstellen stattfinden. Dabei, wie bei vielen Vereinsfesten, die das Stafforter Leben abwechslungsreich gestalten, gehe es darum, die Ehrenamtlichen bei der Stange zu halten. Auf Vereine zuzugehen, die auch die Feste der Gemeinde mittragen, sei jetzt ihre Aufgabe.

Das Fest der Nationen ist Melitta Bernauer besonders wichtig

Das Kleine Fest der Nationen sei 2022 wieder an der Reihe und solle unbedingt beibehalten werden. Bewusst stellt sie dieses mittlerweile längst etablierte Event, das alle zwei Jahre im Mai stattfindet, an die Spitze des Kulturreigens, denn kulturelle Integration, miteinander zu leben und einander zu akzeptieren sei ihrem Vorgänger ein großes Anliegen gewesen. Instandhaltung und Pflege von Infrastruktur fällt ihr dabei ein, denn die Zufahrtsstraße zur Dreschhalle, in der dieses Fest stattfindet, weise zahlreiche Schlaglöcher auf.

Aber nicht nur zu bewahren, sondern auch Neues zu wagen und Begonnenes zu begleiten steht auf Bernauers Agenda. Ein Leuchtturmprojekt der kommenden Jahre wird die neue Mehrzweckhalle sein: „Den Zeitplan beachten und Fördergelder im Auge behalten“ sind ihre Stichworte dazu. Im Frühjahr 2022, hofft Bernauer, könne die Grundsteinlegung stattfinden.

Dann kommt sie auf ein weiteres Großprojekt zu sprechen: Die Fläche zwischen Wehrgrabenweg und Brühlstraße ist zu entwickeln. Das wurde vom Gemeinderat im Einklang mit der Stadt Stutensee als Pilotprojekt der Innenentwicklung definiert.

Dabei seien Gespräche mit den Grundstückseigentümern zu führen, ob eine Bebauung in zweiter oder dritter Reihe überhaupt vorstellbar sei. Die Jugend will sie mitnehmen, ihre Wünsche ernst nehmen und nach Möglichkeiten für ein konfliktfreies Auskommen mit den Anwohnern suchen.

Ortsvorsteherin wünscht sich ÖPNV-Verbindung von Staffort nach Friedrichstal

Ein großes Manko im Ort sei der lückenhafte Personennahverkehr, der einen enormen Zeitaufwand fordere. Eine direkte Verbindung von Staffort nach Friedrichstal mehrmals die Woche sei unbedingt wünschenswert.

Ihre Arbeit als Kinderkrankenschwester im Städtischen Klinikum hat Melitta Bernauer auf Teilzeit reduziert, um dem Aufgabenpaket als Ortsvorsteherin gerecht zu werden. „Der Eindruck vieler Einwohner, Staffort sei abgehängt, muss revidiert werden. Staffort ist ein liebenswerter Ort und muss es auch bleiben.“ Dafür will sie sich einsetzen.