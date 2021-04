Mit verschiedenen Strategien schützen die Gemeinden nördlich von Karlsruhe ihre Mitarbeiter

Aktuell wird über eine Corona-Testpflicht für Unternehmen diskutiert. Die Stadt Stutensee setzt dies bereits seit einigen Tagen um – und bietet allen städtischen Bediensteten die Möglichkeit, sich direkt an oder in unmittelbarer Nähe der Dienststelle auf das Coronavirus testen zu lassen.

Neben den bestehenden Teststrukturen für die Beschäftigten in den verschiedenen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, dem kommunalen Testzentrum in der Festhalle Stutensee sowie privaten Testangeboten durch Arztpraxen und Apotheken bildet diese Erweiterung nach Aussage der Verwaltung einen weiteren Baustein zur Reduktion von Ansteckungsrisiken im Alltag.

So werde allen Bediensteten der Stadt sowie Bürgern, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, mehr Sicherheit vermittelt. Die Testangebote sind laut Lukas Lang, Sprecher der Stadtverwaltung Stutensee, für alle Beschäftigten freiwillig.

Weiterhin bietet die Große Kreisstadt den Bürgern ihren Bürgerservice an – allerdings nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon (0 72 44) 96 90 zu den regulären Sprechzeiten. Man wolle auch in Zeiten des Lockdowns „unser Serviceangebot bei bestmöglichem Schutz unserer Bediensteten nahtlos aufrechterhalten“, erläutert Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos).

Während sich viele Arbeitgeber beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 erstmalig mit Themen wie Homeoffice und vergleichbaren digitalen Lösungen befassen mussten, habe Stutensee bereits seit rund 20 Jahren Heimarbeitsplätze eingerichtet, berichtet Lukas Lang.

Moderne, flexible Lösungen wie Homeoffice, Teilzeitmodelle oder auch Jobsharing würden bei der Stadt schon viele Jahre im Sinne der optimalen Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv angeboten und rege umgesetzt.

Auf dieser Basis seien die vorhandenen Kapazitäten im vergangenen Frühjahr noch erweitert worden, sodass während des ersten Lockdowns sowie auch aktuell das Gros der städtischen Bediensteten momentan überwiegend von zu Hause aus arbeiten könne. Von 120 Beschäftigten der Kernverwaltung seien derzeit 95 überwiegend im Homeoffice. Wer dennoch im Rathaus arbeite, tue dies in Einzelbüros.

Jetzt den Newsletter für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt abonnieren

U-Strab, Staatstheater oder Ettlinger Tor: Wie geht es weiter mit den Karlsruher Baustellen? Was wird aus der Wohnungsnot und der Sicherheit in der Innenstadt? Und welche Corona-Regeln gelten eigentlich gerade in der Region?

Die wichtigsten Infos für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.