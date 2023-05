Schüler und Eltern sind verunsichert

Nach Amok-Alarm und Droh-Mails: Sicherheitsdienst am Schulzentrum in Stutensee im Einsatz

Am Schulzentrum in Stutensee ist es innerhalb weniger Wochen zu mehreren Polizeieinsätzen und Bränden gekommen. Jetzt soll ein Sicherheitsdienst für Ordnung sorgen – ein Novum in der Region.