Musik oder Lärm?

Nach Anwohner-Beschwerden: Nachts ist die Glocke in Stutensee-Büchig seit neuestem verstummt

Was für viele Gläubige wichtig ist, bringt so manchen Anwohner um seinen Schlaf. Deshalb wird in einigen Kirchen über Nacht das Schlagwerk stumm geschaltet. Aber es gibt auch Mittel zur Abhilfe.