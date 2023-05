Medikamente bei Grippe

Nach Fiebersäften nun Penicilline: Neue Engpässe in den Apotheken im Karlsruher Norden

Voriges Jahr waren Fiebersäfte für Kinder in den Apotheken Mangelware. Momentan sind in den Apotheken im nördlichen Landkreis vor allem Antibiotika nicht in ausreichender Menge verfügbar.