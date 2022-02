Naschgarten am Schloss Stutensee nimmt Gestalt an

Noch sieht die ehemalige Koppel aus wie eine beliebige Wiese. Aber eingefasst von Wildhecken und einer Apfelbaumreihe als natürliche Begrenzungen soll auf über 4.000 Quadratmetern mit dem Naschgarten bald ein „Paradies der Biodiversität“ entstehen. Das sagt Isabelle Gotschlich, Assistentin der Geschäftsleitung der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee, beim Ortstermin. Die Hecke als Unterschlupf für Tiere solle „zurückhaltend gestutzt werden und ins Gelände reinwachsen“.

Historisch war das 1749 zum barocken Jagdschloss erweiterte Gehöft schon ab 1770 ein Mustergut zur Förderung der Landwirtschaft. Geplant ist nun, auf einer Hälfte des Koppelgeländes eine Streuobstwiese mit Zwetschgen-, Kirschen- und Apfelbäumen einzurichten. Auf der Grünfläche darunter könnten Ziegen und Schafe weiden. Auf der anderen Hälfte soll ein Lehr- und Schulgarten entstehen, eine Wildblumenwiese ist ebenfalls vorgesehen.

Auslöser für die Entscheidung sei der Bau eines neuen Gebäudes – Spatenstich war im August 2021 – auf dem ehemaligen Gelände des Sportplatzes gewesen. „Wir bauen, aber wir wollen auch zusammen etwas für die Natur machen“, hätten sich die Kinder und Jugendlichen selbst dazu geäußert, um den CO 2 -Ausstoß des Neubaus zu kompensieren. Zur letzten Nutzung als Sportplatz organisierten sie dort im vergangenen Juli einen Spendenlauf. Das Ziel, 25.000 Euro einzuwerben, wurde sogar noch geringfügig übertroffen.

Wertvolles Kapital, das nun eingesetzt würde, um klimaresistente Hecken, Bäume und Sträucher zu pflanzen. Doch habe der Spendenlauf „über das Geld hinaus viel bewirkt“ – was Zusammenhalt und Selbstverständnis anginge. „Uns ist wichtig, das sich die Kinder und Jugendlichen selbstwirksam erleben“, betont Gotschlich. So veranstalteten sie auch eine gemeinsame Projektwoche unter dem Motto „Mehr Biodiversität, mehr Umweltschutz, mehr Nachhaltigkeit“.

Jeder kann Früchte im Garten am Schloss Stutensee naschen

Vom Format her quadratnah, schließt sich die Wiese im Süden des Anwesens an die Werkstatt- und Gerätetrakte an und verfügt sogar über einen Brunnen. „Bänke sollen zum Verweilen einladen, jeder kann dann naschen“, denn ein öffentlicher Rad- und Wanderweg führt daran vorbei. Ende Januar sei bereits die Reihe der Apfelbäume entlang des Weges vervollständigt worden – mit Neupflanzungen der Sorte Pinova, die zum Direktverzehr und als Lagerapfel geeignet ist.

„Wir befinden uns erst am Anfang des Prozesses“, sagt Gotschlich, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. Die Hinzuziehung einer Landschaftsarchitektin sei im Gespräch, die Planung soll 2022 erfolgen. Mit zwei bis drei Jahren bis zur Fertigstellung wird gerechnet.

Auch müssten zur Umwidmung der ehemaligen Koppel zunächst noch rechtliche Fragen geklärt werden. Die Nutzungen und Anforderungen wandelten sich über die Jahrzehnte – auch auf Schloss Stutensee. Doch sie wollten „die Naturpracht wertschätzen und weiterpflegen“, so Isabelle Gotschlich.

Unterstützer aus der Region und Baumspenden für das Projekt

Kooperationen würden groß geschrieben. Viele Unterstützer kämen aus Karlsruhe und Stutensee, darunter Sponsoren aus der Wirtschaft. Fünf Bäume als Spende im Wert von rund 800 Euro – darunter eine Hainbuche, zwei Erlen und zwei Steinechter Weinbergpfirsiche – hat die Ortsgruppe Stutensee des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) beigesteuert. Deren Vorsitzende Johanna Mutter-Mattes betont: „Es sind Bäume, die Wärme vertragen und für Vögel interessant sind.“

Den Naschgarten betrachte sie als „bedeutendes Projekt“, das – in Verbindung mit dem nahegelegenen Naturschutzgebiet Wilhelmsäcker – „als Trittbrett für andere Gebiete“ funktioniere.

Der Naturschutzbund (Nabu) Karlsruhe bringt sich als Berater ein und hat Vorschläge zur Gestaltung gemacht. „Durch die naturgemäße Nutzung des Naschgartens dienen die Bäume als Anschauungsobjekt für die Schüler“, sagt der Vorsitzende Artur Bossert. Zudem sei der Nabu-Artenschutzbeauftragte Klaus Lechner lange Lehrer auf Schloss Stutensee gewesen. Bossert erklärt: „Die Parklandschaft des Naschgartens wird – gerade in der Umgebung moderner Landwirtschaft – zum Rückzugsgebiet für vielen Arten werden.“