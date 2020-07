Nach Facebook-Post: Fall des Azubis aus Stutensee schlägt Wellen

Was war passiert? Bereits am Freitagnachmittag hatte das Unternehmen auf Facebook einen Post abgesetzt, in dem es um Unterstützung für Anis, seinem „fähigsten Auszubildenden“, bat. Dem jungen Mann aus Pakistan schien die Abschiebung zu drohen. Das Verwaltungsgericht in Karlsruhe hatte seinen Asylantrag schon abgelehnt.

Vergangene Woche dann erreichte ihn die Nachricht, dass der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim die Berufung gegen das Urteil aus Karlsruhe nicht zulassen wird. Weitere Rechtsmittel schloss der VGH aus. Damit hatte auch die letzte Instanz Anis’ Asylantrag abschlägig beschieden.

Laut NFC Mahler sollte der junge Mann Deutschland bis Mitte September verlassen. Geflüchtet war er seinerzeit, weil er der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya angehört, deren Angehörige in Pakistan unterdrückt und verfolgt werden.

Die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat versteht sich als islamische Reformbewegung und hat nach eigenen Angaben mehrere Millionen Angehörige in rund 200 Ländern. In Pakistan leben nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) zwischen 126 000 und mehreren Millionen Ahmadi. In Deutschland zählt die Gruppe nach eigenen Angaben 50 000 Mitglieder. In vielen islamisch geprägten Ländern werden die Ahmadi als Anhänger einer Sekte verfolgt oder diskriminiert – auch in Pakistan. In einem Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts von 2013 heißt es: „Die Verfolgungswahrscheinlichkeit von bekennenden Ahmadis in Pakistan muss als sehr hoch eingeschätzt werden.“

In Deutschland genießt die Ahmadiyya-Gemeinschaft in Hamburg und Hessen den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts. Damit ist sie etwa den Kirchen rechtlich gleichgestellt. In Karlsruhe veranstaltet die Ahmadiyya-Gemeinschaft jährlich den Deutschen Islamkongress. In der Messe Rheinstetten trafen sich zuletzt im Juli Zehntausende Muslime.