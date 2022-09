BNN-Leser kritisiert Vorgehen

Nötig oder umweltschädlich? Kritik an LED-Tafeln zur Sperrung bei Stutensee

In Stutensee weisen zwei LED-Tafeln auf die kommenden Arbeiten an der L559 hin. Kritiker monieren, dass normale Schilder auch gereicht hätten. Am Ende ging an Anzeigen auch noch das Licht aus.