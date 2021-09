Oktoberfest in Stutensee-Blankenloch fällt auch 2021 aus

Auch 2021 wird es kein Oktoberfest in Stutensee-Blankenloch geben. Die Stadt und der Veranstalter haben sich die Entscheidung darüber nicht leicht gemacht, wie sie erläutern.

Das Blankenlocher Oktoberfest wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Zwar sind Veranstaltungen 2021 grundsätzlich wieder möglich, jedoch sind durch die Veranstalter zahlreiche aufwendige Bedingungen zu erfüllen.

Dies würde auch eine starke Beeinträchtigung des Festerlebnisses für die Gäste bedeuten und wäre für die Veranstalter in einer wirtschaftlich sinnvollen Weise kaum umzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch müsse an die Gesundheit der Gäste gedacht werden, die man keinem zu hohen Risiko aussetzen wollte.

„Wir bedauern sehr, dass dieses überregional beliebte Kulturhighlight in Stutensee erneut der Pandemie zum Opfer fällt“, betont Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos). Die strikten Vorgaben der Corona-Verordnungen und das Damoklesschwert der vierten Welle ließen aber keine andere Wahl.

Hoffnung auf Oktoberfest in Blankenloch im Jahr 2022

Die Stadtverwaltung und der Karnevalsclub „Die Piraten“, die das Blankenlocher Oktoberfest seit vielen Jahren veranstalten, stehen bereits seit einigen Wochen im Austausch, da organisatorische Entscheidungen des Vereins nun angestanden hätten.

„Es ist bedauerlich, dass das Oktoberfest auch in diesem Jahr ausfallen muss, aber die Sicherheit unserer Gäste steht an erster Stelle und wir stehen damit als Verein gemeinsam hinter dieser Entscheidung. Wir hoffen, dass 2022 wieder ein Oktoberfest ohne Einschränkungen möglich sein wird und freuen uns umso mehr darauf“, erklärt Peter Rensch, Vorsitzender des Karnevalclubs „Die Piraten“.