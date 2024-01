Der Stafforter Wilfried Süß kennt sich in seinem Heimatgebiet aus. Es gibt kaum ein historisches Thema, das in Staffort und Stutensee, zum Teil auch in den umliegenden Gemeinden, bearbeitet wird, bei dem nicht seine Expertise gefragt ist. Ebenso wie die Sammlungen des Heimatforschers. Niemand weiß genau, wie viele Stunden er in verschiedenen Archiven zugebracht hat, um Wissenswertes aus der Vergangenheit für die Gegenwart und die Zukunft herauszufinden.

„Ich bin schon 50 Jahre mit großem Interesse mit der lokalen Geschichte beschäftigt“, erzählt Süß. Ende vergangenen Jahres ist sein neues Buch herausgekommen: 90 kompakte Seiten widmen sich den Stafforter Orts- und Gewannbeschreibungen und der Zuordnung der Haus- und Wohngrundstücke, die 1786 erstmals dokumentiert wurden.

Süß macht es möglich, dass die heutigen Menschen in ihrer Schrift lesen können, was die Ahnen vor rund 250 Jahren in deutscher Schreibweise festgehalten haben. „Die deutsche Kurrentschrift ist eine Schreibschriftform, die sich im Laufe der Jahrhunderte – etwa zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert – aus dem gebrochenen Schriftbild von Textur und Fraktur entwickelt hat“, kann man im Lexikon nachlesen. Die Sütterlinschrift, mit der die deutsche Schrift verglichen und manchmal gleichgesetzt wird, sei eine Variante der deutschen Kurrentschrift.

„Angefangen hat alles, als ich vor vielen Jahren als Aktiver beim Schwarzwaldverein Wanderwege markiert habe“, erinnert sich Süß (Jahrgang 1948). „Und dabei führt der Weg sehr oft an Wegsteinen oder Kreuzen vorbei. Das hat mein Interesse für diese Kleindenkmale geweckt.“

Auch ein Fachgebiet, in dem er sich engagiert und auskennt, nachdem er zur Gesellschaft zur Erhaltung von Kleindenkmalen gekommen ist. „Ich bin in dieses Thema hineingewachsen, habe Archivarbeit gemacht und alte Dokumente geordnet, die mir interessant schienen.“ So entstand eine ziemlich umfangreiche Sammlung, die ihm als Basis für ein weiteres Buch dient.

Manche Häuser sind seit 200 Jahren im Familienbesitz

Dabei stieß er auf die Dokumentation von 1786, das Güter- und Ausmessungsprotokoll. Das hat Wilfried Süß in akribischer Arbeit transkribiert und lesbar gemacht. Und damit zugleich einen Überblick geschaffen über die Stafforter Gemarkung, deren Gewanne und über die Eigentums- und Familienverhältnisse der seinerzeitigen Einwohner.

Die Liste der Einwohner zeigt, dass in beinahe jedem Anwesen Landwirtschaft betrieben wurde. Fast überall gehörten Stallungen zu den Gebäuden der Anwohner – nicht verwunderlich in der ländlichen Region.

Gängige Handwerksberufe jener Zeit wie Maurer, Sattler, Schmied oder Schuster hat es in Staffort gegeben. Auch einen Schulmeister und einen Wirt. Noch heute übliche Familiennamen waren schon damals vermerkt, etwa Gamer, Hauth, Hauck und Heid (in unterschiedlichen Schreibweisen) sowie Nagel, Stober, Hecht, Ernst und Süß.

Bei der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse bei einzelnen Grundstücken und Hausplätzen hat Wilfried Süß herausgefunden, dass manche Familie 200 Jahre lang im selben Haus gewohnt hat, das über Generationen hinweg vererbt wurde.

„Im 18. Jahrhundert waren sehr viele Gebäude Doppelhäuser“, erläutert Süß. Es habe zumeist gemeinsame Höfe gegeben, Vorder- und Hinterhäuser oder Trennwände, die vom Giebel bis in den Keller reichten. „Jede Seite hatte aber ihre eigene Feuerstelle.“ Es habe damals auch schon Stockwerkshäuser gegeben, die getrennte Eigentümer hatten. Dabei seien die Gartengrundstücke ebenfalls geteilt worden. „Besonders spannend fand ich die Thematik gemeinsamer Nutzungen, bei denen es bestimmt auch kleinere Streitereien gegeben hat.“

Auflage von 150 Exemplaren

Um die Aufzeichnungen entschlüsseln zu können, habe er sich eine Art Schablone gemacht, mit der er die Buchstaben in alter Schrift und neuer Schrift habe vergleichen können. Bei manchen Buchstaben sei es leichter gewesen, bei anderen schwieriger, und die Handschrift habe das Verfahren nicht unbedingt vereinfacht. „Aber bei schwer leserlicher Schrift war mir diese Schablone ein Hilfsmittel, das oft gut geholfen hat“, berichtet Süß.

Das Büchlein ist in einer Auflage von 150 Exemplaren aufgelegt und von Manfred Raupp mit Unterstützung der Stadt Stutensee herausgegeben worden. Für eine Schutzgebühr von acht Euro ist es beim Autor zu haben.