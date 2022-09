Ein Auto ist am Montag bei Stutensee von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Auf der Landesstraße 560 hat sich am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeimeldung überschlug sich dabei ein Auto. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der 22-Jährige war mit seinem Fahrzeug von Friedrichstal kommend in Richtung Graben-Neudorf unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen recht neben der Fahrbahn geriet. Als er daraufhin ruckartig in die entgegengesetzte Richtung lenkte, kam das Auto auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.