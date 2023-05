Am Schulzentrum in Stutensee-Blankenloch läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte gehen einer möglichen Gefahrenlage nach.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat das Thomas-Mann-Gymnasium gegen 6.25 Uhr eine E-Mail mit tendenziell bedrohlichem Inhalt erhalten.

Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee-Blankenloch stellt Schulbetrieb ein

Die gleiche Mail ging parallel bei der Polizeistelle in der Karlsruher Waldstadt ein. Das Wort Amok fiel nicht, der Inhalt ging aber in die Richtung, so Polizeisprecher Dennis Krull.

Die Polizei hat daraufhin Kontakt mit dem Gymnasium aufgenommen. Die Schulleitung hat dann beschlossen, den Schulbetrieb abzusagen.

Die Schule hat toll und schnell reagiert. Dennis Krull, Polizeisprecher

Um 7.09 Uhr war die Polizei vor Ort, nur wenige Schüler wurden angetroffen. Der Schulbereich wurde durchsucht. Die Beamten haben keine Hinweise auf eine Gefahrenlage zu keinem Zeitpunkt gefunden.

„Die Schule hat toll und schnell reagiert“, so Dennis Krull. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verfasser der E-Mail aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 9.07 Uhr]