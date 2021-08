Die Postfiliale in Stutensee-Friedrichstal wird auch nach dem Betreiberwechsel am 31. August Postdienste anbieten, sagt der Vermieter der Immobilie. Ein genaues Datum aber, wann die Filiale wieder öffnet, sei noch nicht bekannt, erklärt die Deutsche Post auf Anfrage. Öffnungszeiten und Zahl der Beschäftigten sei ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Deutsche Post habe nach Aufkündigung des Kooperationsvertrags durch den bisherigen Filial-Partner kein neues ortsansässiges Geschäft gefunden. Man habe sich daher zur Einrichtung einer Interimsfiliale in der Löwenstraße 39 entschieden, so ein Konzernsprecher.

Die Gemeinde Stutensee hatte in einer Mitteilung vom Mittwoch, 25. August, irrtümlicherweise erklärt, dass die Postfiliale in der Löwenstraße 39 Ende August schließen werde und man sich gemeinsam mit der Deutschen Post nach einem Standort für eine andere Filiale in Stutensee-Friedrichstal umsehen werde. Die Verwaltung sei von der Post über den neuen Mietvertrag nicht informiert worden, so ein Sprecher der Gemeinde.