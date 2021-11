Radfahrer stoßen in Karlsruhe Stutensee zusammen

Zwei Radfahrer sind an der Kreuzung zwischen Friedrichstaler Allee und Blankenlocher Weg im Karlsruher Stadtteil Stutensee am Dienstagabend zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Friedrichstaler Allee Richtung Stadt. Währenddessen kam ein etwa 60-jähriger Fahrradfahrer von links den Blankenlocher Weg entlang. In der Kreuzungsmitte prallten die beiden zusammen.

Anschließend stellten sie wohl einem kurzen Gespräch fest, dass weder jemand verletzt, noch eines der Räder beschädigt wurde. Beim Losfahren stellte der Pedelec-Fahrer dann aber doch einen Schaden fest. Daraufhin verlangte er die Kontaktdaten des Fahrradfahrers. Im Verlauf dieses Gesprächs schlug der Fahrradfahrer mit seiner Luftpumpe nach dem 25-Jährigen. Dieser konnte den Schlag aber abwehren. Danach fuhr der Fahrradfahrer davon.

Der etwa 60-Jährige war 1,70 Meter groß und trug eine rote Jacke, eine schwarze Fahrradhose, eine Sonnenbrille sowie einen Helm mit grünlich-gelbem Überzug. Er fuhr ein rotes Herrenrad. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Mann geben, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.