Die Polizei hat in Stutensee-Blankenloch offenbar mehrere Immobilien durchsucht. Augenzeugen berichten von mindestens zehn vermummten Beamten, die im Einsatz waren.

Einsatz am Mittwochnachmittag

Bei einem Polizeieinsatz in Stutensee-Blankenloch sind am Mittwochnachmittag nach Informationen dieser Zeitung mehrere Immobilien durchsucht worden. Wie Augenzeugen berichten, sollen Mannschaftswagen der Polizei zunächst vor einem Dönerladen in der Hauptstraße gehalten haben.

Hausdurchsuchung im Maiblumenweg in Stutensee-Blankenloch

Eine Hausdurchsuchung soll zudem im Maiblumenweg stattgefunden haben. Nach Zeugenberichten waren dort rund zehn vermummte Polizeibeamte im Einsatz.

Die Polizei selbst machte am frühen Mittwochabend keine näheren Angaben zum Einsatz. Nur so viel: Es handele sich um einen Durchsuchungsbeschluss im Zuge polizeilicher Ermittlungen.