Rentenberater Uwe Böhm aus Stutensee: „Jeder Euro zählt“

In der Bevölkerung halten sich hartnäckig einige Missverständnisse, die wir in der Beratung der Versicherten richtigstellen müssen. So wird behauptet, dass die letzten Jahre vor der Rente besonders wichtig seien und über die Rentenhöhe entscheiden würden. Was nicht stimmt. Weiter wird behauptet, Abschläge bei der Rente würden mit Beginn der Regelaltersrente wegfallen. Auch das ist nicht richtig. Wer früher in Rente geht, muss dauerhaft Abschläge in Kauf nehmen. Altersrenten können ab 2023 unabhängig von der Höhe des Hinzuverdiensts in voller Höhe bezogen werden. Die bisher geltende Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten entfällt ersatzlos.