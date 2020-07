Im Zuge der Sanierung

Rheinbrücke bei Maxau am späten Samstag- und Sonntagabend gesperrt

Pendler aufgepasst: Die Rheinbrücke bei Maxau wird am heutigen Samstagabend ab 23 Uhr komplett gesperrt. Die Sperrung soll bis 8 Uhr in der Früh am morgigen Sonntag bestehen bleiben. Auch Sonntagnacht wird die Brücke im Zuge der Sanierung voraussichtlich zwischen 23 und 2 Uhr nachts gleich mehrfach kurzzeitig gesperrt sein.