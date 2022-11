Sanierung der L559 bei Stutensee: Arbeiten enden früher als erwartet

Die Sanierung der L559 wird früher abgeschlossen, als ursprünglich gedacht. Bereits am Mittwoch soll der Verkehr in Stutensee wieder rollen.

Die Arbeiten an der L559 bei Stutensee neigen sich dem Ende zu: Voraussichtlich an diesem Mittwoch, 23. November, werde der dritte und letzte Bauabschnitt abgeschlossen, informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Damit enden die Arbeiten zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Der Verkehr soll im Laufe des Mittwochs freigegeben werden.

Im letzten Bauabschnitt wurde die Fahrbahn im Bereich der östlichen Zufahrt zur L560 und der Linkenheimer Straße saniert, die Entwässerungsschächte angepasst und Arbeiten im Bereich des Bauwerks ausgeführt.

Neue Fahrbahndecke und eine Verkehrsinsel

Dabei wurde die Fahrbahndecke der L559 vom Kreisverkehr „Am Hasenbiel“ bis zur Zufahrt zur Linkenheimer Straße saniert und der parallel verlaufende Radweg teilweise verbreitert und saniert.

Außerdem wurde die Verkehrssicherheit auf der L559 durch den Rückbau der bisher provisorisch verkürzten Abbiegerspur in die Lorenzstraße und eine zusätzliche Verkehrsinsel auf der L 559 erhöht. Im gesamten Bereich wurde die Entwässerung verbessert und angepasst.

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 0,7 Millionen Euro, davon entfallen rund 0,1 Millionen Euro auf die Arbeiten am Radweg. Die Kosten werden vom Land getragen.