Handwerker sind seit Ferienbeginn im Schulzentrum in Blankenloch zu Gange. An Durch- und Aufgängen im Thomas-Mann-Gymnasium und in der Erich-Kästner-Realschule müssen Wände mit Brandschutztüren eingezogen werden. „In Ferien haben wir immer Handwerker, weil es den Betrieb nicht stört und es zu keinen Sicherheitsgefährdungen von Schülern kommt.

Wir sind auch froh drum, dass das gut getaktet wird“, betont Inge Steimer, die Leiterin der Realschule. „Bei den Brandschutzarbeiten handelt es sich um einen Sonderfall, der durchaus Stress verursacht und Druck macht.“ Beim Brandschutz waren Mängel festgestellt worden, die eine zeitnahe Lösung erforderten. Zusätzlich, so Steimer, würden ein Büro für den neuen Konrektor Marco Beimel sowie ein Elternsprechzimmer gebaut.

Üblicherweise nehmen Schulleitung und Sekretariat ihre Arbeit zwei Wochen vor Ferienende wieder auf. Aber schon jetzt sind Schüler im Haus. Denn seit Ende August kommen 32 Mädchen und Jungen innerhalb des Förderprogramms „Lernbrücken“ in zwei Lerngruppen zum Unterricht. „Wir können das regeln. Aber wegen der Arbeiten haben wir eine besondere Situation, in der wir aufpassen müssen“, hebt die Schulleiterin hervor. Sie geht davon aus, dass die Brandschutzarbeiten bis zum Schulbeginn beendet sind.