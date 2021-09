Zwei Wochen nach den Ferien

Zwei Corona-Fälle an Gymnasien in Stutensee und Pfinztal trüben den Schulstart

Maske tragen und wöchentliche Tests: Wie hat sich der Start ins neue Schuljahr in den Schulen der Region gestaltet? Man sieht: Es ist wieder mehr möglich, dennoch gibt es an den Gymnasien in Pfinztal und Stutensee je einen Corona-Fall.