Am Schulzentrum Stutensee ist am Mittwochmorgen erneut eine Droh-E-Mail eingegangen. Besonders geschulte Polizisten sind vor Ort. Die Stadt hat auf die Vorfälle reagiert und einen Sicherheitsdienst engagiert.

Am Mittwochmorgen ist am Schulzentrum Stutensee erneut eine Droh-Mail eingegangen. Nach städtischen Angaben war das Schreiben an das Thomas-Mann-Gymnasium, die Erich-Kästner-Realschule und das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt adressiert.

Nach Abstimmung zwischen Polizei und dem Schulzentrum Stutensee gehen die Verantwortlichen nicht von einer ernstzunehmenden Bedrohung aus. Demnach liegen keinerlei Hinweise auf konkrete Gefahren für Schüler und Lehrer des Schulzentrums vor.

Dennoch ist die Polizei heute mit besonders geschulten Beamten, die für Schüler und Lehrer ansprechbar sind und beratend zur Seite stehen, in beiden Schulen vor Ort.

Darüber hinaus hat das Polizeipräsidium Karlsruhe die Ermittlungen zur Urheberschaft der E-Mail aufgenommen. Dem oder der Verantwortlichen drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen.

Nach Droh-E-Mails: Stutensee setzt Sicherheitsdienst am Schulzentrum ein

Bereits am 4. Mai hatten das Gymnasium und das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt eine bedrohliche Mail erhalten. Nach Polizeiangaben laufen derzeit die Ermittlungen zum Absender. Konkrete Angaben zum Inhalt macht die Polizei nicht. Schulleiter Christian Beck hatte den Unterricht an diesem Tag abgesagt. Schüler, die bereits vor Ort waren, waren in der Sporthalle betreut worden.

Nach mehreren Vorfällen sind viele Eltern und Schüler verunsichert. Am 24. März hatte ein Amok-Alarm einen Großeinsatz am Schulzentrum ausgelöst. Schwer bewaffnete SEK-Beamte hatten die Kinder und Jugendlichen aus dem Gebäude gebracht. Als Ursache hatte sich ein technischer Defekt herausgestellt. Am gleichen Tag hatte auch die Europäische Schule in der Karlsruher Waldstadt einen Alarm gemeldet. Dort stellte sich jedoch relativ schnell heraus, dass es sich um einen technisch bedingten Fehlalarm handelte.

Hinzu kommen mehrere Brände, die sich in den vergangenen Wochen in Schulgebäuden am Schulzentrum Blankenloch ereignet hatten. Die Stadt Stutensee hat auf die Vorkommnisse reagiert und mittlerweile einen Sicherheitsdienst für das Schulgelände angestellt.