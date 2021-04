Schwarzbauten in der Region: Wie gehen die Kommunen damit um?

Wer etwas an seinem Haus verändert oder eine Gartenhütte errichtet, versucht es nicht selten ohne Genehmigung. Doch kommt man in der Region damit durch?

Die Gemeinden in der Region haben es oft mit Schwarzbauten zu tun. Auch die Stadt Stutensee. „Illegale bauliche Anlagen im Siedlungs- oder Außenbereich sind für die Baurechtsbehörde in Stutensee ein fortwährendes Thema“, berichtet der städtische Presssprecher Lukas Lang. Das reiche von Zäunen oder Mauern bis zu An- und Umbauten an Wohnhäusern.

Wie die Behörde gegen ungenehmigte Anlagen vorgeht, hängt laut Lang immer vom konkreten Einzelfall ab. Dabei gelte grundsätzlich abzuwägen, ob beispielsweise ein Vorhaben nur formell rechtswidrig errichtet wurde, jedoch eine nachträgliche Genehmigung rechtens wäre. Möglich sind im Einzelfall Nutzungsuntersagungen – und sogar Abbrüche.

Nach Angaben von Dettenheims Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (Freie Wähler) handelt sich bei Schwarzbauten in den meisten Fällen um Anbauten an bereits bestehende Strukturen. „Bauten im Außenbereich werden dabei heute viel kritischer als früher beurteilt“, sagt sie. Genaue Zahlen und Daten gibt es in Dettenheim allerdings nicht – wie auch in den anderen Kommunen.