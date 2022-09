Tür-Öffner-Tag in Jugendeinrichtung

Soziales Projekt mit WDR-Fernsehmaus: Straffällige Jugendliche treffen in Stutensee Altersgenossen

Was ist ein Maus-Tür-Öffner-Tag? Mit der Aktion kommen straffällige Jugendliche und Altersgenossen in Stutensee zusammen. Mit dabei ist auch die berühmte WDR-Fernsehmaus. Um was es genau geht.