Am kommenden Sonntag steht er wieder auf dem Programm: der Spechaa-Lauf in Spöck. Bei der Premiere des vom TV Spöck organisierten Lauf-Events im vergangenen Jahr waren etwas mehr als 200 Aktive am Start.

Rund 200 Läufer erwartet

Der Vereinsvorsitzende Frank Ernst geht davon aus, dass dieses Jahr wieder eine ähnlich hohe Zahl an Läufern teilnimmt. „Momentan haben wir um die 100 Anmeldungen, meist aus den umliegenden Ortschaften. Wir haben aber auch Teilnehmer aus Südbaden, Hessen oder dem Odenwald“, berichtet der 55-Jährige. Das Alter der Läufer reiche von zehn bis fast 80 Jahren. Es handle sich um ein echtes Breitensport-Event, das Teil des Stutensee-Cups ist.

Der Speecha-Lauf in Spöck ergänzt so die bisherigen Wettbewerbe: den Stutensee-Lauf in Blankenloch, den Topiblüten-Lauf in Staffort sowie den Waldlauf in Friedrichstal. Für die Teilnehmenden ist sowohl eine Einzelwertung als auch eine Gesamtwertung innerhalb des Stutensee-Cups möglich (die besten drei aus vier Ergebnissen). Eingebettet ist das Event in das Sportfest des TV Spöck vom 8. bis 11. Juni. Vor allem Jugendfußball sowie ein Kleinfeld-Turnier für AH-Teams stehen auf dem Programm, zudem eine Mallorca-Party mit DJ am Samstagabend und ein Frühschoppen-Konzert am Sonntagvormittag. Highlight ist am Abschlusstag der Lauf-Wettbewerb, der sich in fünf Kilometer Walking, fünf Kilometer Volkslauf und zehn Kilometer Volkslauf gliedert.

Das Ehrenamt sei rund um das Event ein entscheidender Faktor, sagt Ernst. „Wir haben mehr als 50 Helfer am Start – vom Streckenposten über die diejenigen, die am Wasserstand stehen, bis zur gesamten Organisation“, berichtet Frank Ernst. Das Miteinander im Verein mit seinen rund 930 Mitgliedern und zahlreichen Abteilungen werde seit jeher großgeschrieben. Auch wenn der Lauf noch recht jung sei, sei er bereits ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Auch der Musikverein Harmonie macht mit.

Woher der Name kommt

Der Begriff Spechaa bezieht sich übrigens auf die erstmalige urkundliche Nennung von Spöck unter diesem Namen. Am 19. Juni 865 wurde das Dorf in der Hardt von König Ludwig dem Deutschen schriftlich erwähnt. In einer Urkunde wurde bestätigt, dass ein Mann mit Namen Theodold der Speyerer Kirche einige Besitztümer geschenkt habe, darunter eben jene Siedlung, die vermutlich einst von den Kelten gegründet wurde.

Infos

Der Speecha-Lauf beginnt am Sonntag, 11. Juni, ab 9.15 Uhr. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 8. Juni, 23 Uhr, über die Homepage des TV Spöck www.tvspoeck.de möglich. Kurzentschlossene können sich 30 Minuten vor dem Lauf vor Ort gegen eine Nachmelde-Gebühr anmelden.