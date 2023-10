Spöcker Musikkneipe genießt guten Ruf bei Bands und Gästen

Man findet sie nur noch selten in der heutigen Zeit: gepflegte Live-Musik in uriger Atmosphäre. Die Musikkneipe Adler in Spöck gehört dazu und genießt einen entsprechenden Ruf. „Urgemütlich – so ein bisschen wie früher“, hört man immer wieder von den Stammgästen.

Seit Dezember 2010 führt Wirtin Rosemarie Leclerc das traditionsreiche Lokal in der Adlerstraße des Stutenseer Stadtteils, das auf eine über 200-jährige Geschichte zurückblicken kann. Zunächst war für kurze Zeit eine Freundin mit im Boot, inzwischen packt die ganze Familie mit an. „Ohne die Familie ginge es nicht“, sagt die Spöckerin.

Ihr Mann Thomas Leclerc, selbstständiger Schlosser, hilft genauso wie seine Geschwister nicht nur beim Frühschoppen, beide Kinder sind mit im Service tätig. Ihre Nichte bezeichnet sie als ihre „rechte Hand“, die sie auch bei der Buchhaltung unterstützt, und ihre Mutter – 90-jährig – verzückt die Gäste beim regelmäßigen „Hausmannstisch“ mit selbstgemachten Dampfnudeln.

Karoke-Abend und Live-Konzerte im Spöcker „Adler“

Das Musik-Konzept übernahm Leclerc von ihrem Vorgänger und setzt es mit Herzblut fort. „Ich könnte mir das gar nicht mehr ohne vorstellen“, bekennt sie. Jeden Monat gibt es einen Karaoke-Abend, und Live-Musik wird in der Regel zweimal monatlich geboten. Die Stilrichtung bewegt sich dabei eher in Richtung Rock. „Bands aus nah und fern melden sich bei uns“, berichtet die Gastgeberin, und ihr Mann ergänzt: „So etwas spricht sich schnell herum.“

Mit den Musikgruppen werden sie immer schnell handelseinig. Viele spielen „in den Hut“ – für beide Seiten ein lohnendes Geschäft. Schließlich sind die rund 50 Sitzplätze meistens belegt, hinzu kommt noch der Biergarten bei passender Witterung.

Einige Bands treten wiederholt im Adler auf, beispielsweise die „Rolling Dices“ oder die vierköpfige Udo-Lindenberg-Coverband Andrea Doria aus Karlsruhe. An einen besonderen Höhepunkt erinnert sich Thomas Leclerc immer wieder gerne: Vor einigen Jahren spielte hier das Münchener Punk-Rock-Duo „Da Rocka & da Waitler“, und das nach ihrem Auftritt beim Heavy-Metal-Festival in Wacken. „Die kamen von Wacken über Berlin nach Spöck“, schwärmt Leclerc noch heute.

Seit einem Jahr ist das Musikangebot in dem Gasthaus um eine etwas dezentere Note reicher. An einem Sonntag pro Monat wird ein Frühstücksbüfett geboten, untermalt mit Live-Musik in kleiner Besetzung, etwa dem Saxofon-Experten Peter Klein oder dem Bruchsaler Sänger Andreas Mangold. Außerdem organisiert das Adler-Team jedes Jahr das Pfinz-Rock-Openair-Festival bei der Spechaahalle.

Auch in diesem Monat stehen wieder Live-Auftritte ins Haus. Am Samstag, 14. Oktober, kommen Jan und Leo in den Adler, am 21. Oktober die Band „Hardcover“. Die Halloween-Party am 31. Oktober mit der Band „Heilige Dämonen“ findet aus Platzgründen beim Kleintierzuchtverein Spöck statt. Und für November hat sich bereits Killermichel, nach eigenen Angaben der „Kumpel-Typ des Partyrock“, angekündigt.