Stutensee: Autofahrer kollidiert mit zwei Verkehrszeichen und flüchtet

Ein Unbekannter ist am Sonntagabend gegen zwei Verkehrsschilder in der Nähe von Blankenloch gefahren und hat Fahrerflucht begangen.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in der Nähe von Blankenloch verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer bei einer Einmündung zur L560 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Der Unbekannte beging anschließend Fahrerflucht.

Ein Zeuge meldete gegen 18.20 Uhr mehrere beschädigte Verkehrsschilder im Kreuzungsbereich der Kopernikusstraße und L560. Bei der Unfallaufnahme fand die Polizei neben den beschädigten Verkehrszeichen auch mehrere Autoteile. Wenig später gingen weitere Notrufe bei der Polizei ein. Die Anrufer beschrieben einen stark beschädigten Audi, der auf der L559 in Richtung Weingarten fuhr.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und fand schließlich das geparkte Auto in der Höhefeldstraße in Weingarten. Am Auto waren Unfallspuren erkennbar. Der unbekannte Fahrer war nicht aufzufinden. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto und ließen es abschleppen.