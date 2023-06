Stutensee: Einbrüche in mehrere Vereinsgelände

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in mehrere Gebäude in Blankenloch und Friedrichstal eingebrochen.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in zwei Gaststätten, eine Sporthalle und drei Vereinsgebäude in den Stadtteilen Blankenloch und Friedrichstal eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Einbrecher im Mühlenweg in Blankenloch über ein Fenster zunächst in eine Vereinsgeschäftsstelle ein und verschafften sich von dort aus Zugang in ein angrenzendes Restaurant und eine Sporthalle.

Auf einem Vereinsgelände in der Straße Am Sportplatz in Friedrichtal brachen Unbekannte in zwei Vereinsgebäude und eine Gaststätte ein. Bei den Einbrüchen wurden Bargeld, technische Gerätschaften und Getränke gestohlen. Zudem richteten die Täter bei ihrem gewaltsamen Vorgehen diverse Sachschäden an den Gebäuden an.

Zeugen gesucht: (07 21) 96 71 80