Stutensee: Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf der L560 bei Stutensee einen Verkehrsunfall verursacht und beging anschließend Fahrerflucht.

Ein Pkw-Fahrer hat am Dienstagabend auf der Landstraße 560 bei Stutensee einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unfallverursacher unerkannt.

Unfallverursacher fuhr auf der Gegenfahrbahn

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 18 Uhr auf der L 560 von Spöck kommend in Richtung Blankenloch, als ihr etwa auf Höhe des Schlosses Stutensee ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach rechts aus und geriet in den Grünstreifen. In der Folge fuhr ihr Wagen eine Böschung hinunter und überschlug sich.

Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der L560 in Richtung Norden fort. Die 20-jährige Autofahrerin sowie ihr 24-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem verunfallten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Stutensee geborgen und anschließend abgeschleppt werden.