Stutensee-Spöck – 23-Jähriger greift Fahrscheinkontrolleur an

Ein 23-jähriger Mann ohne Fahrschein hat versucht sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einer Kontrolle in einem Linienbus gewaltsam zuentziehen.

Nach Informationen der Polizei stieg der Verdächtige zuvor offenbar in Bus, ohne eine Fahrkarte gelöst zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er dann bei einer Kontrolle an der Haltestelle Richard-Hecht-Schule flüchten, was der Kontrolleur verhindern konnte. Dabei stieß der mutmaßliche Schwarzfahrer den Fahrscheinprüfer von sich und riss ihm die Brille vom Gesicht. Erst mit Hilfe eines unbeteiligten Zeugen konnte der Verdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei der folgenden Kontrolle beleidigte der 23-Jährige die Polizeibeamten. Zudem konnten in seiner Umhängetasche eine rauschgiftverdächtige Substanz aufgefunden werden.