Stutensee: Unbekannte brechen in Pizza-Schnellrestaurant ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Schnellrestaurant eingebrochen. Sie entwendeten Lebensmittel und Fahrzeugschlüssel.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in ein Pizza-Schnellrestaurant in Stutensee-Blankenloch eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher in der Von-Behring-Straße ein Frontfenster mit Gewalt auf, um in das Innere zu gelangen. Sie entwendeten größere Mengen an Lebensmitteln und einige Fahrzeugschlüssel.

Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Zeugen gesucht Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 zu melden.