Zeugen gesucht

Stutensee: Unbekannter Mann schlägt 12-Jährigem ins Gesicht und flüchtet

Nachdem ein unbekannter Mann einen 12-Jährigen am Samstagmittag an der Haltestelle in Blankenloch-Büchig im Gesicht verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisgebern.