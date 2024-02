Stutenseer Landwirt setzt auf vielfältigen Ackerbau

Dieses Jahr feiert der Lindenhof einen runden Geburtstag. Die Schwiegereltern von Betriebsinhaber Uwe Lengert sind 1964 ausgesiedelt und haben auf den Feldern neben Schloss Stutensee ihren landwirtschaftlichen Hof errichtet, mit 15 Hektar Ackerland, Milchvieh und Mastschweinen. 60 Jahre später hat sich viel verändert. Der Lindenhof betreibt auf 215 Hektar Fläche ausschließlich Ackerbau. Hauptkultur sind Kartoffeln, mit einer Lagerkapazität von 1.000 Tonnen. 50 Prozent sind Speisekartoffeln, die anderen 50 Prozent gehen in die Produktion von Chips.

„Am Ende des Monats kommt kein Gehaltsscheck“, sagt Betriebsinhaber Uwe Lengert. „Was wir Landwirte pro Hektar ernten, das verdienen wir.“ Er spricht vor über 30 Besuchern – Menschen, die sich für Ackerbau interessieren, Mitgliedern der Agenda-Gruppe Natur und Umwelt Stutensee sowie anderen Landwirten der Umgebung.

Im Kern geht es um integrierten Pflanzenschutz und somit darum, wie beim konventionellen Ackerbau möglichst nachhaltig Pflanzenschutz betrieben werden kann. Denn weltweit fielen noch immer mehr als ein Drittel der möglichen Ernteerträge durch Schädlinge, Pflanzenkrankheiten und Unkräuter weg, so Lengert.

Indem chemische und biologische Bekämpfung miteinander verknüpft, Wirtschaftspflanzen wiederstandsfähiger und Kulturmaßnahmen angepasst werden, können Landwirte ihre Erträge sichern und gleichzeitig umweltverträglich Ackerflächen bewirtschaften, sagt Lengert. Zwar sei der Anbau weniger Kulturen einfacher zu handhaben, ein vielfältiger Ackerbau mit einem Wechsel zwischen Hackfrucht – wie Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten – und Blattfrucht – also Getreide – trage jedoch zur Biodiversität bei und berücksichtige die Anforderungen unterschiedlicher Böden und Jahreszeiten.

Computergestützte Programme geben Frühwarnmeldungen

Bereits vor zehn Jahren hat der Lindenhof als einer von drei Demonstrationsbetrieben in Baden-Württemberg mit dem integrierten Pflanzenschutz begonnen. Präventive Schutzmaßnahmen bilden die breite Basis – nämlich die Verwendung resistenter Pflanzensorten mit passender Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung sowie die Förderung natürlicher Gegenspieler.

Dann müsse man „am Ball bleiben“, so Lengert. Es gelte neben den Pflanzen auch Schädlinge und Wetterbedingungen zu beobachten. Mithilfe von digitalen Wetterstationen und Fotofallen, die den Flug von Schädlingen zählen. Computergestützte Programme verarbeiten die Informationen, geben Frühwarnmeldungen an den Landwirt und Empfehlungen, wann und wie mit kurativem Pflanzenschutz – also biologisch, physikalisch, biotechnisch oder chemisch – eingegriffen werden sollte. Die sogenannte Schadensschwelle steht dabei für die Befallsdichte mit Schaderregern, Krankheiten oder Unkräutern und gibt an, ab wann eine Bekämpfung wirtschaftlich sinnvoll ist.

Drohnen erfassen in Stutensee von Schädlingen befallene Pflanzen

„Nur wenn alle anderen Maßnahmen versagt haben, greifen wir zum chemischen Pflanzenschutz, um einen Totalverlust zu vermeiden“, erklärt Lengert. „Wenn eine Kartoffelpflanze mit 15 Kartoffelkäfern befallen ist, muss es schnell gehen, sonst ist nach einer Woche nichts mehr da.“ Die Zeiten, in denen Pflanzenschutzmittel großflächig versprüht wurden, seien in seinem Betrieb längst vorbei.

Werden bei Anpflanzungen präventive Maßnahmen mit Fungiziden ergriffen, werde das Mittel in die Erde eingebracht und im gleichen Arbeitsgang zugedeckt, so Lengert. So gelange nichts in die Luft und auch der Anwender komme damit nicht in Berührung. Müssen Pflanzreihen besprüht werden, kann dies pflanzgenau erfolgen. Mit Drohnen werden betroffene Pflanzen erfasst, computergestützt werden Applikationskarten erstellt, der Traktor mit GPS und einer 98-prozentigen Genauigkeit gesteuert. Die Maschine spritze in Sekundenschnelle nur dort, wo es sein muss. Gibt es keinen Befall, werde auch nicht gespritzt. Selbstverständlich komme auch mechanische Unkrautbeseitigung zum Einsatz.

Kritik an der EU-Kommission

Vom aktuellen Vorschlag der EU-Kommission, die Verpflichtung zur Stilllegung von vier Prozent betrieblicher Ackerflächen auszusetzen, hält Lengert nichts: „Zum einen habe ich unsere Felder auf die Breite unserer Arbeitsmaschinen optimiert.“ Die so entstandenen Restflächen wurden zu Blühwiesen. „Zum anderen sehe ich die erzielten Erfolge für den Artenschutz. Insekten, Feldhasen und Fasanen gibt es dank der Stilllegungsflächen wieder mehr. Ich bleibe auf jeden Fall dabei.“