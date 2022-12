Stutenseer Unternehmensgründer setzen auf Heilmittel aus der Natur

Die heilende Wirkung des Honigs war schon in der Antike bekannt. Die alten Griechen schufen aus oxy (Essig) und meli (Honig) Oxymel (Sauerhonig), ein altes Hausmittel. Auch die Naturheilkundlerin Hildegard von Bingen hat die Verbindung von naturbelassenem Honig und Essig geschätzt.

Als der Stutenseer Sebastian Struwe, hoch mit Arbeit belastet, mit Darmproblemen kämpfend, depressiv und kurz vor dem Burnout, eine Auszeit benötigte, suchte er nach einem universellen Heilmittel aus der Natur. Seine Recherche führte den 38-Jährigen zu Oxymel. Er testete, probierte aus. Die Energie kehrte zurück und das Immunsystem wurde gestärkt, wie er erzählt.

Stutenseer Paar machte positive Erfahrungn - und startete kleine Produktion

Versuchsweise gab Struwe Oxymel auch an Freunde weiter. Wegen der dadurch entstehenden Nachfrage und der positiven Erfahrung fasste er den Entschluss, zusammen mit seiner Frau Julia Baumann in eine kleine Produktion einzusteigen.

Ein Betrieb aus Karlsruhe kreiert naturtrüben Apfelessig aus unbehandelten Äpfeln. Imker aus dem Schwarzwald liefern den Honig. Auf einer Reise nach Österreich lernte das Ehepaar Joseph aus dem Zillertal kennen, der wilde Kräuter sammelt und sie nach alten schonenden Verfahren trocknet. Eine kleine Manufaktur in Waldkirch übernimmt die Mischung.

Essig, Honig und Kräuter müssen in diesem Zusammenspiel mindestens vier bis sechs Wochen reifen, damit sich die Wirkstoffe und Aromen voll entfalten können, so Struwe. Dann ist das Oxymel reif. Es könne löffelweise pur verzehrt werden, optimal sei es mit etwas Wasser eine erfrischend fruchtig-herbe Mixtur.

Marke „Blüht“ soll sich an jene richten, die sich für Heilmittel aus der Natur interessieren

Das Produkt der von Julia Baumann und Sebastian Struwe gegründeten Firma trägt den Namen „Blüht“ – eine Reminiszenz an an die Biene, die durch ihre Bestäubungsarbeit alle Zutaten dazu beschafft. Unter der Marke „Blüht“ möchten die beiden Stutenseer sich an Menschen wenden, die sich für Heilmittel aus der Natur interessieren, sich für Regionalität in Tradition und Handwerk begeistern und ihrem Körper etwas Gutes tun wollen.

Für die Finanzierung der ersten Charge von 1.200 Flaschen zu je 0,5 Litern benötigen sie Startkapital. Das Crowdfunding befindet sich noch in der Finanzierungsphase, hat aber das Ziel noch nicht erreicht.